Questi tre lamantini stanno tornando nell'oceano dopo anni di cattività

All'Acquario Nazionale della Repubblica Dominicana, dove sono stati curati e fatti crescere in salute, tre lamantini (Pepe, Lupita e Juana) che hanno vissuto nell'acquario per due anni stanno finalmente per tornare nell'oceano, la loro vera casa.

I lamantini hanno un grande ruolo all'interno del loro ambiente: gli esperti osservano questi mammiferi marini per valutare la salute degli ecosistemi. Se i lamantini stanno bene, significa che anche il loro ambiente circostante è in buone condizioni. Un membro adulto medio è lungo circa tre metri e pesa tra 363 a 544 chilogrammi.

Sfortunatamente, queste creature stanno affrontando il loro pericolo più grande: gli umani. Nella sola Florida, 119 lamantini sono stati uccisi dalle barche nel 2018, secondo quanto riportato dall' Association of Zoos and Aquariums. In altre parti del mondo, come il Brasile, i lamantini vengono cacciati per la loro carne.

Pepe, Lupita e Juana sono stati investiti dagli umani ma fortunatamente sono rimasti in vita. Il processo di cura, però, ha richiesto anni. Due di questi esemplari hanno otto anni e hanno vissuto nell'oceano solo per pochi mesi prima di essere feriti dagli umani. Il fatto che Pepe e Juana abbiano vissuto nell'oceano solo per un breve periodo complicherà il loro ritorno al loro habitat naturale. Lupita, invece, ha solo tre anni ma ha vissuto nell'oceano per un anno prima di essere soccorsa.

Un parente del lamantino una volta nuotava in quello che oggi è conosciuto come il deserto dell'Egitto.