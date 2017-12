Tre lancia Play New: 3 Giga e 300 minuti a 3 Euro al mese

Interessante promozione lanciata da. Da oggi, 11 Dicembre, fino al 21 Gennaio, gli utenti potranno attivare la nuova, che a 3 Euro al mese comprende 3 gigabyte di internet in 4G e 300 minuti di chiamate verso tutti.

Le soglie sono settimanali, il che vuol dire che si avrà a disposizione 75 minuti e 768 megabyte a settimana.

Per coloro che decidono di effettuare la portabilità a Tre è previsto un costo di attivazione di 9 Euro, mentre i già clienti che hanno una scheda dell'operatore telefonico dovranno pagare 15 Euro di attivazione.

La spedizione della SIM è gratuita, ma di default include il piano di attivazione e tariffe extra soglie Power29, che può comunque essere disabilitato.

Per quanto riguarda il 4G, che consente di accedere alla rete ad alta velocità di Tre, è previsto un costo 1€ al mese - con rinnovo automatico salvo disdetta – in promozione a 0€ al mese fino al 31/05/2018, salvo proroghe, per tutti i nuovi Clienti che si attivano entro il 21/01/2018.

Come sempre, per maggiori informazioni vi rimandiamo sulla pagina ufficiale della promozione, su cui sono disponibili tutte le clausole dell'offerta con i relativi costi extra ed i servizi attivi.

Fateci sapere attraverso i commenti se avete intenzione di attivarla.