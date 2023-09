Tre limitazioni di ChatGPT a cui potreste non aver pensato

Ora che gli studenti sono tornati sui banchi di scuola, sono tantissimi gli insegnanti preoccupati dall'uso di ChatGPT per semplificare i compiti a casa e le ricerche. Tuttavia, ciò che in molti potrebbero non aver considerato è che ChatGPT ha ancora tante limitazioni che ne rendono l'uso più complesso del previsto: vediamo le principali.

La prima la conosciamo tutti: ChatGPT è spesso estremamente impreciso nelle sue risposte. Che l'IA di OpenAI prenda delle "cantonate" piuttosto di frequente è cosa nota, mentre il problema diventa ancora più grave sulle notizie più recenti e i fatti di attualità: non a caso, OpenAI ha dovuto implementare un banner sulla pagina web del suo Chatbot che spiega che "ChatGPT ha una conoscenza limitata degli eventi dopo il 2021". In altre parole, utilizzare ChatGPT per le ricerche è rischioso, a meno che non si tratti di temi su cui esiste già un'ampia documentazione in rete.

Strettamente collegato al problema dell'accuratezza è quello del "bias" e del razzismo di ChatGPT. Dal momento che l'IA di OpenAI viene allenata tramite le sue interazioni con il pubblico, le possibilità di incappare in contenuti razzisti, xenofobi e omofobi non sono troppo basse (e sono tutte colpa degli utenti, peraltro). Il problema è duplice: da una parte, il rischio di uno scivolone dell'IA su temi così delicati potrebbe essere sufficiente a far desistere chiunque pensi di usare ChatGPT per scrivere documenti importanti per il lavoro o per lo studio. Dall'altra parte, la presenza di linguaggio ostile alle minoranze potrebbe semplicemente spingere queste ultime a smettere di usare il Chatbot.

Infine, a mettere una pietra tombale sull'utilizzo accademico di ChatGPT è la tendenza dell'IA, non particolarmente comune ma comunque dimostrata dai ricercatori e dalla stampa, a ripetere "a pappagallo" informazioni trovate sulle pagine web e sui documenti che le vengono forniti in fase di training. Ciò significa che chi utilizza l'IA per i propri lavori presta il fianco ad accuse di plagio del lavoro altrui, che possono rovinare l'intera carriera scolastica e accademica di uno studente.