Tre mancanze che potrebbero farsi sentire al lancio di Apple Vision Pro

Ormai è ufficiale: Apple Vision Pro arriverà il 2 febbraio, anche se solo negli Stati Uniti d'America. Intanto che aspettiamo la release del visore per farci un'idea delle sue potenzialità, scopriamo che al lancio dell'headset ci saranno alcune mancanze di peso, che potrebbero peggiorare nettamente l'esperienza utente legata al device.

La prima assenza che dobbiamo sottolineare è quella delle app di streaming: Netflix non sarà su Apple Vision Pro al lancio, almeno non con un'app dedicata. Ci sarà invece la possibilità di consultare Netflix tramite Safari, esattamente come si fa su Mac. Al contempo, su Apple Vision Pro mancheranno YouTube e Spotify: le due app di streaming video e musicale, in particolare, non riceveranno alcun porting e, come Netflix, saranno accessibili solo tramite web app. Pare che il motivo dietro a queste assenze di peso siano le elevate percentuali richieste da Apple per gli acquisti tramite App Store, pari al 27% del prezzo di ogni singola app, sottoscrizione o abbonamento.

Spostiamoci però verso l'hardware del visore. Pare infatti che Apple Vision Pro non avrà il Wi-Fi 6E e la connettività Ultra-Wideband (UWB), limitandosi al Wi-Fi 6. Secondo la FCC, infatti, l'headset utilizzerà solo le bande di frequenza a 2,4 GHz e a 5,0 GHz. Stesso discorso per la connettività UWB, inspiegabilmente assente e che non permetterà la localizzazione di precisione del visore. Quest'ultimo, dunque, non sarà visibile sull'app Dov'è, o quantomeno non potrà essere localizzato con la posizione precisa.

Nulla di troppo grave, comunque, perché tra le app preinstallate su Apple Vision Pro al lancio Dov'è non ci sarà. Così come non ci saranno tanti altri software: oltre ai già citati Netflix, YouTube e Spotify, infatti, diverse app targate Apple non saranno disponibili sul visore all'uscita. Tra di esse abbiamo Numbers e Pages (mentre Keynote ci sarà, e sarà persino ottimizzata per il visore), ma anche diverse app fondamentali e disponibili su ogni device della Mela Morsicata, quali Meteo, Salute e persino Orologio.