Tre metodi per replicare il tasto Azione sui vecchi iPhone

Del tasto azione del nuovo iPhone 15 Pro e Pro Max abbiamo a lungo parlato su queste pagine. Si tratta di un pulsante particolarmente utile in quanto può essere programmato a piacimento per accedere rapidamente ad una serie di funzioni. Tuttavia, anche sui vecchi iPhone è possibile replicarlo.

Il primo sistema che permette di accedere ad una funzione simile è rappresentato dal back tap introdotto con iOS 14, che si può configurare direttamente attraverso il menù Accessibilità e permette di impostare delle azioni da attivare nel momento in cui si fa un doppio tap sul retro del dispositivo.

Alternativamente, è possibile anche configurare l’AssistiveTouch che permette di aggiungere un pulsante virtuale su iPhone ed iPad completamente programmabile.

Ovviamente, non possiamo non citare i widget: con l’applicazione Comandi ed il widget relativo è possibile creare shortcut che attivano varie funzioni a seconda dei propri gusti.

Non tutti sanno però che è possibile impostare il pulsante del volume per fare in modo che funzioni proprio come il tasto Azione, tramite la shortcut Rebind di iPhone.



Secondo le ultime indiscrezioni, Apple potrebbe portare il tasto azione su tutti i modelli di iPhone 16 in arrivo il prossimo anno. Ma sarebbero attese anche delle modifiche al suo funzionamento e design.