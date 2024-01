Tre metodi per rilassarsi con l'Apple Watch che potreste non conoscere

Ora che Apple ha iniziato a spingere sulla salute mentale e sulla mindfulness, Anche Apple Watch si sta dotando di apposite feature pensate per rilassarsi e per meditare sfruttando le potenzialità dello smartwatch. Ma quali sono le principali? Vediamole insieme!

La prima, ovviamente, è l'app di mindfulness di Apple Watch: si tratta di una funzione preinstallata di watchOS, che dunque non dovrà essere scaricata dal web. Il software, chiamato "Breathe" ("Respira") fino a watchOS 9, è stato completamente rivisto nella transizione a watchOS 10 e ora vi permette di effettuare tre azioni, ossia "Rifletti", "Respira" e "Stato Mentale". Le prime due, in particolare, danno modo agli utenti di rilassarsi regolando la respirazione grazie al feedback aptico e di riflettere sulla propria giornata.

Se invece preferite qualcosa di più attivo, perché non dedicarvi ad un po' di Yoga con Apple Watch? Per farlo, potete usare l'app di Daily Yoga - quest'ultima non prodotta dalla Mela Morsicata, purtroppo - che vi propone esercizi da eseguire in ogni momento della giornata, basandosi sulle vostre richieste, sul tempo a vostra disposizione e sul vostro livello di allenamento. In alternativa, l'app Allenamento di Apple Watch può monitorare facilmente anche le sessioni di Yoga, che però dovranno essere organizzate in autonomia o con un coach personale.

Infine, se la meditazione e lo Yoga non fanno per voi ma volete comunque rilassarvi, perché non usare Apple Watch per qualche suono ambientale o per qualche brano di sottofondo per la vostra giornata? L'orologio smart di Cupertino, infatti, vi permette di ascoltare tramite l'app Musica qualsiasi canzone presente su Apple Music, ma anche il vostro podcast preferito o i cosiddetti "rumori ambientali", perfetti per staccare la testa e rilassarsi un po'.