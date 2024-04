I tre migliori aspirapolvere Dyson in assoluto per pulire casa al prezzo giusto

Dopo aver parlato degli aspirapolvere Dyson che costano poco e funzionano bene, vediamo quali sono tre modelli di aspirapolvere Dyson che secondo noi sono i migliori e meritano un acquisto.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Partiamo dal Dyson V15 Detect, che è disponibile su Amazon a 734,01 Euro, con consegna garantita tra il 12 ed il 15 Aprile 2024 a costo zero ed interessi zero. L’aspirapolvere in questione offre fino a 60 minuti di autonomia ed è dotato di un sistema che adatta in maniera intelligente la potenza in base ai detriti rilevati: lo schermo LCD inoltre mostra le particelle raccolte sullo schermo mentre si è effettuata la pulizia, ma un altro aspetto interessante è rappresentato dal fatto che si trasforma in un aspirapolvere portatile per pulire auto, scale e tappezzeria.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA In questo nostro excursus non possiamo non citare il Dyson Gen5 Detect, che viene proposto a 974 Euro, con consegna garantita tra il 16 ed il 17 Aprile 2024. In questo caso l’autonomia è di 70 minuti, e rappresenta l’aspirapolvere senza fili più potente della gamma grazie alla filtrazione HEPA. Dyson spiega che è in grado di rivelare la polvere 2 volte più invisibile sui pavimenti duri, ed è dotato di due testine di pulizia avanzate tra cui la Fluffy Optic che rivela la polvere nascosta.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Infine, citiamo il Dyson V12 Detect Slim Absolute, a 689 Euro, con consegna garantita tra il 18 ed il 22 Aprile 2024. Con una potenza di aspirazione di 150AW, offre fino a 60 minuti di autonomia con batteria sostituibile ed è dotato di un laser direzionale che riconosce le particelle invisibili con precisione. Presente anche una spazzola elettrica con azionamento diretto, oltre che tre modalità di pulizia.

