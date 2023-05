I tre migliori programmi per estrarre file ZIP su Windows

Dopo aver visto come estrarre i RAR su Android, è il momento di riprendere in mano il PC per passare in rassegna le migliori alternative presenti sulla piazza per gestire, creare ed estrarre file compressi come i famosi ZIP su Windows 11.

I file ZIP sono nativamente supportati su Windows, quindi il primo "software" che consigliamo di utilizzare se vi interessa solo questo formato file è proprio il vostro Esplora File.

Se siete invece interessati a un'alternativa al classico file browser di Windows, per avere più controllo sull'intero aspetto della gestione degli archivi oppure per ampliare le possibilità in termini di formati file compatibili, tra cui ad esempio i RAR, tra le scelte più opportune c'è sicuramente WinRAR, che può essere scaricato (link al sito ufficiale) e utilizzato gratuitamente a patto di accettare un popup iniziale che ci ricorda dell'esistenza di una versione premium. In alternativa, potrete acquistare una licenza valida per singola copia al prezzo di 36,54 euro, IVA inclusa.

Se preferite un'alternativa completamente gratuita, potreste voler prendere in considerazione 7-Zip, un altro potente software di gestione file con supporto a una moltitudine di formari differenti.

Potete ottenerlo direttamente sul sito ufficiale.

Entrambi i programmi potranno essere impostati come predefiniti su Windows, portando il sistema ad aprirli in automatico ogni volta che eseguite un doppio clic su un archivio, che si tratti di un ZIP, di un RAR o di altri formati più esotici.