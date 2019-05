Una di queste tre modelle non è una vera persona: è stata creata in CGI

Una delle tre modelle che vedete in foto non è una persona vera. È stata creata in CGI da un team di grafici. La sua non-esistenza non le impedisce comunque di stringere accordi da migliaia di dollari con brand di make-up e abiti di lusso.

Si chiama Imma, ed ha oltre 50.000 follower su Instagram. L'influencer virtuale di recente ha pubblicizzato una linea di male-up dell'azienda giapponese Kate Cosmetics su i-D, il webmagazine di VICE Media dedicato al mondo della creatività e della moda.

La cosa abbastanza inquietante è che Imma è affiancata da due modelle in carne ed ossa, e se non avessimo saputo del trucco, personalmente non saremmo mai riusciti a distinguerla da una persona vera.

Imma non è l'unica influencer virtuale: la più famosa all'interno di questa inedita categoria di profili social in grado di ottenere l'attenzione del pubblico e dei brand è Lil Miquela, che di follower ne ha 1.5 milioni. Lil Miquela non è fatta per confondersi con gli umani, è evidente che sia semplicemente un'immagine generata al computer, e forse parte del suo fascino sta anche in questo. Lil Miquela ha anche pubblicato una canzone, e —forse per scimmiottare la teen girl media, o forse per vera convinzione dei suoi creatori— è estremamente impegnata socialmente, promuovendo alcune battaglie politiche a favore dei diritti delle donne e dell'ambiente.