Tre modi per aprire al volo la Fotocamera dell'iPhone che potreste non conoscere

È innegabile che tra le funzioni più utilizzate sugli smartphone figuri la fotocamera, e ciò è dimostrato anche dal fatto che anche gli stessi produttori nel corso degli ultimi anni hanno pubblicizzato in maniera importante i miglioramenti.

Tuttavia, in alcune circostanze è necessario aprire velocemente la fotocamera per scattare immediatamente una fotografia. Fortunatamente, su iPhone sono disponibili varie opzioni.

Su iPhone 15 Pro e Pro Max è possibile affidarsi al nuovo tasto Azione programmabile: dalle impostazioni del dispositivo è possibile scegliere che alla pressione del pulsante venga attivata la fotocamera, in modo tale da avviarla velocemente.

Alternativamente, se lo smartphone è bloccato potete fare un tap prolungato sull’icona presente in basso a destra nella Lock Screen: questa feature non può essere modificata. Sempre a proposito di schermata di blocco, non tutti sanno che un metodo alternativo per aprire la Fotocamera dalla Lock Screen è rappresentato dallo swipe da destra a sinistra.

Sempre a proposito di Action Button, qualche settimana fa su queste pagine abbiamo pubblicato un articolo in cui parliamo di cinque funzioni da associare al nuovo pulsante Azione degli iPhone. Vi rimandiamo a questo approfondimento per tutti i dettagli. Voi come l'avete programmato? Fatecelo sapere, come sempre, attraverso la sezione commenti della notizia.