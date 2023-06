Tre modi per aumentare il grado di sicurezza del Mac

Se nella giornata di ieri abbiamo spiegato come aggiungere note ai PDF su Mac, oggi ci soffermiamo su un altro aspetto particolarmente utile per gli utenti che posseggono un laptop o computer Apple: la protezione.

Rendere il vostro Mac più sicuro è molto semplice, e sebbene i consigli che circolano in rete siano tanti ce ne sono tre da tenere in considerazione.

Il primo riguarda l'attivazione del firewall, che funge da scudo contro le connessioni in entrata indesiderate. Il firewall può essere attivato dalle Impostazioni e dal pannello "Rete". Qui è presente il tab "Firewall": una volta aperto basta attivare il toggle ed il gioco è fatto.

Importante anche attivare il FileVault, che codifica i file del Mac e garantisce che nessuno possa aprirli o copiarli senza la password. Si tratta di una funzione particolarmente utile se si hanno file sensibi sui Mac. Anche questo sistema si attiva attraverso le Impostazioni di sistema, ma nel pannello Privacy e Sicurezza ed in FileVault: basta attivarlo ed inserire la password.

Ovviamente, è consigliabile anche impostare una password univoca per l'accesso al Mac per le ragioni note a tutti. Utilizzare la stessa password per tutti i servizi è infatti pericoloso in quanto se qualcuno dovesse scoprirla riuscirebbe ad accedervi senza troppi problemi.