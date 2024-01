Tre modi per condividere rapidamente i contatti da un iPhone all'altro

Con il lancio di iOS 17 da parte di Apple, su iPhone è arrivata la funzione NameDrop, che permette di condividere rapidamente il proprio contatto con altre persone dotate di uno smartphone di Cupertino. Tuttavia, i metodi per condividere in pochi secondi il proprio contatto con altri sono numerosi: vediamo i principali.

Il primo è ovviamente NameDrop, che rappresenta il modo più semplice per inviare il proprio poster di contatto su iPhone a un altro utente dotato di un dispositivo iOS aggiornato ad iOS 17. Per attivare NameDrop, non dovrete far altro che avvicinare il vostro iPhone a quello della persona con cui volete condividere i vostri dati: il vostro poster verrà automaticamente trasmesso all'altro iPhone (e viceversa). Ricordatevi solo che entrambi i device devono essere sbloccati perché la feature funzioni a dovere e che potete scegliere quali informazioni inviare prima di procedere.

Sfortunatamente, però, NameDrop ha anche un grosso limite: la funzione permette di condividere solo il vostro contatto, e non quello di altre persone. Se avete invece la necessità di inviare ad un parente o ad un amico il numero di telefono di un'altra persona, la cosa migliore da fare è passare per l'app Messaggi. Prima di tutto aprite l'app Contatti, toccate sul contatto che desiderate condividere e cliccate su "Copia". Fatto ciò, aprite Messaggi, toccate la barra del testo e selezionate "Incolla". Inviate il messaggio e il gioco sarà fatto.

Con questo secondo metodo, potete inviare anche più contatti al contempo, oppure potete effettuare l'invio tramite qualsiasi altra app di messaggistica, a partire da Whatsapp, Telegram e Instagram. Il procedimento è essenzialmente lo stesso!

Il terzo metodo che vi consigliamo riguarda AirDrop. AirDrop è tra le funzioni più amate di iPhone, perché vi permette di condividere al volo file (anche di grandi dimensioni) con tutti i dispositivi Apple connessi alla medesima rete o che si trovano nelle vostre vicinanze. Per condividere un contatto con AirDrop non dovrete far altro che aprire l'app Contatti, selezionare il contatto (o i contatti) che desiderate condividere e toccare "Condividi". Fatto ciò, selezionate "AirDrop" e infine toccate il device a cui volete inviare il contatto.