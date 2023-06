Tre modi diversi dal solito per acquistare da Amazon

Lo sapevate che Amazon permette di utilizzare la Realtà Aumentata per la visualizzazione di prodotti come scarpe e vestiti? Tantissimi sono gli strumenti che il colosso dell'ecommerce mette a disposizione dei suoi utenti per cambiare profondamente l'esperienza della spesa online: vediamo i principali.

Il primo è Amazon Inspire. Si tratta di un'app molto simile al feed di TikTok, che potete scaricare su Android e iOS e che vi permette di visualizzare contenuti realizzati da videomaker e creativi per promuovere i prodotti venduti su Amazon. Questi contenuti, di per sé molto simili a quelli che già trovate su TikTok, sui Reel di Instagram e sugli Short di YouTube, vengono ordinati in base alla vostra cronologia di ordini, in modo da mettervi in contatto con prodotti che potrebbero interessarvi.

Il secondo è Amazon Shop By Interest, un utile tool per la scoperta di nuovi prodotti che, sfortunatamente, è per il momento limitato ai soli Stati Uniti d'America. Shop By Interest raccoglie prodotti simili tra loro e legati da un tema comune: si va dagli "antistress per gatto" agli strumenti per creare una pasticceria professionale in casa, passando alle ispirazioni per l'arredamento d'interni e per gli accessori per Nintendo Switch o PlayStation 5. Insomma, le proposte sono così tante che chiunque troverà dei prodotti interessanti!

Infine, il terzo strumento che potrebbe cambiare il vostro modo di fare acquisti è la pagina Bestseller di Amazon. Quest'ultima contiene i prodotti più venduti nelle ultime ore dall'ecommerce di Jeff Bezos, indirizzandovi verso un acquisto piuttosto che l'altro. Non solo: i bestseller vengono anche ordinati per categorie, in modo da permettervi di cercare i prodotti più adatti alle vostre preferenze senza scontrarvi con un "muro" di oggetti inutili.