Tre modi per sfruttare l'intelligenza artificiale su Samsung One UI 6.1

Con Samsung One UI 6.1, è arrivata anche la suite Galaxy AI che abbiamo visto all'opera su Galaxy S24. Si tratta di una suite di funzionalità che sfruttando l’intelligenza artificiale consentono di utilizzare gli smartphone su cui è disponibile Galaxy AI in maniera differente.

Abbiamo scelto per voi tre funzionalità che cambieranno il vostro modo di utilizzare i device in questione.

La prima è senza dubbio rappresentata da “Cerchia e Cerca”, che come sottolineato dalla stessa Samsung in sede di presentazione porta con se un nuovo metodo di ricerca. Se avete trovato qualcosa di vostro interesse mentre utilizzate lo smartphone, vi basterà cerchiarla con la S-Pen o con un dito per ottenere immediatamente tutte le informazioni che cercate.

Se siete tra coloro che amano scattare foto con lo smartphone, allora non potete fare a meno di utilizzare Photo Assist, un’altra funzionalità presente in One UI 6.1 che permette di modificare le foto spostando oggetti, ingrandendoli, modificando l’inquadratura e rimodellando le immagini.

Infine, segnaliamo l’Interprete, che è a tutti gli effetti un traduttore da utilizzare quando si è fuori casa, se vi trovate in un paese per cui non conoscete la lingua. Per accedere a questa feature però è necessario effettuare l’accesso al Samsung Account e per alcune lingue è richiesto il download di un pacchetto aggiuntivo.

