Tre modi per usare ChatGPT a cui potreste non aver pensato

Mentre ChatGPT finisce sotto i riflettori delle autorità in tutta Europa, il Chatbot di OpenAI sembra godere ancora di un successo galoppante tra il pubblico di tutto il mondo. Se anche voi siete tra coloro che riescono ancora ad utilizzare ChatGPT, vi sveliamo tre modi per sfruttare il Chatbot di OpenAI che forse non conoscete.

Il primo farà sicuramente felici i fan dei giochi di ruolo. Lo sapevate che ChatGPT può creare una campagna di Dungeons and Dragons per voi? A dimostrarlo sono stati prima il canale YouTube The AI Wizard e poi l'utente Reddit GreenFlow. Quello di Greenflow, in particolare, è un vero e proprio prompt che trasforma le discussioni con l'IA in un GDR testuale.

GreenFlow ha infatti creato un prompt basato sul sistema Generic Universal RolePlaying System, o GURPS, che standardizza il gioco di ruolo con regole chiare e definite, perfette per l'IA. Così, chattando con ChatGPT potete costruire il vostro personaggio, fornirgli delle statistiche e imbarcarvi in una serie di avventure fantasy in luoghi generati randomicamente dall'IA, che farà un po' da master per le vostre scorribande.

Rimanendo sullo stesso tema, poi, ChatGPT può aiutarvi a scrivere un romanzo, anche se non basterà chiedere all'IA di inventarsi una storia epica da dare in pasto a un editor per voi. Piuttosto, il Chatbot potrebbe fornirvi le descrizioni di contorno degli ambienti e dei personaggi del vostro racconto, sviluppare degli archi narrativi collaterali a quello principale o persino controllare e migliorare la vostra scrittura.

Infine, ChatGPT si presta anche ad essere utilizzato per aiutarvi ad usare le altre IA. Sì, avete capito bene: poiché la gran parte delle IA generative (per esempio MidJourney) si basa su prompt testuali, è possibile fornire a ChatGPT una serie di informazioni sull'"opera d'arte" che volete che l'IA generi per voi e chiederle di trasformarle in un prompt preconfezionato, che poi vi basterà inserire in qualsiasi altra IA. Semplice no?