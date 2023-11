Tre motivi per avere una casa smart con prodotti IoT

Ora che lo standard per la casa smart Matter 1.2 è arrivato, promettendo una piena interoperabilità tra dispositivi intelligenti di marchi diversi, sono in tanti coloro che stanno "aggiornando" la propria abitazione. Ma quali sono i vantaggi della casa smart con prodotti IoT? Ecco i tre principali!

Il primo, ovviamente, è la comodità. Avere una casa smart, dotata - per esempio - di una lavatrice o di una lavastoviglie che operano in autonomia, di un forno che si attiva da solo o di un'assistente vocale che ci ricorda quali sono i nostri impegni di giorno in giorno, è un aiuto fondamentale per restare al passo con gli eventi che ci circondano, demandando responsabilità e azioni ripetitive e noiose alla tecnologia e, specie se lavorate dalla vostra abitazione, diventando ancora più produttivi. Provare per credere: una volta che avrete inserito qualche device IoT in cucina o in salotto non potrete farne a meno!

Come vi abbiamo raccontato nella nostra prova dell'allarme Ajax, un altro vantaggio della casa smart è la sicurezza. I dispositivi IoT per la sicurezza sono davvero tantissimi: si va dai campanelli e dalle maniglie smart, che renderanno la vostra abitazione a prova di scasso, fino ai sensori di movimento, alle fotocellule, alle videocamere di sorveglianza interne ed esterne e, addirittura, ai robot da guardia. Il vantaggio, in questo caso, è duplice: non solo potrete tenere la casa al sicuro dai ladri, ma grazie alle app fornite insieme ai device IoT potrete tenere tutto sotto controllo dallo smartphone, anche al lavoro o in vacanza.

Terzo grande vantaggio della casa smart è il risparmio. Ebbene sì: i device IoT riducono le bollette della corrente, dell'acqua e del gas. Un termostato intelligente, capace di auto-regolare la temperatura dei caloriferi a seconda del numero di persone in casa, della stanza in cui si trovano o delle loro routine, potrebbe risparmiarvi una bella cifra. Lo stesso vale per le valvole smart sui caloriferi, ma anche per le lampadine intelligenti, capaci di modificare l'illuminazione di casa a seconda della luce esterna e di spegnersi da sole quando cambiate stanza.