Tre motivi per cui è importante scegliere la giusta app per le email

Gmail, Outlook, iCloud e chi più ne ha più ne metta: le app per la gestione di mail e posta elettronica sono tantissime e spesso sono molto simili tra loro. Tuttavia, anche la più piccola differenza potrebbe risultare vitale in un ambiente lavorativo, dove la corrispondenza online è sempre più importante. Vediamo dunque insieme i fattori da considerare nella scelta di un provider mail.

Dopo avervi spiegato come recuperare le mail cancellate da Gmail, vi sveliamo oggi tre elementi da tenere in considerazione quando scegliete la vostra app di posta elettronica. Con questa breve guida, però, non vogliamo indirizzarvi verso un provider o l'altro: starà a voi optare per Apple, Google, Microsoft o un altro servizio, a seconda delle vostre necessità.

Partiamo dalle basi: una buona app per le mail deve permettervi di comunicare tempestivamente e correttamente con i colleghi di lavoro. Ciò significa in primo luogo permettervi di condividere velocemente documenti e file anche di grandi dimensioni. Sotto questo punto di vista, la scelta è molto semplice: se il vostro ambiente di lavoro utilizza la suite di Office e Onedrive, allora anche voi userete Outlook; se invece la vostra azienda si basa sul workspace di Google, finirete per optare per Gmail. Se invece lavorate per un'agenzia che predilige prodotti Apple, utilizzerete il gestore di posta integrato su iOS e macOS, insieme ad un indirizzo mail di iCloud.

Al contempo, però, una buona comunicazione passa anche per un'elevata flessibilità nell'invio delle mail: il vostro provider di posta elettronica, cioè, deve permettervi di inviare in modo consistente e sicuro messaggi da ogni vostro dispositivo, di programmarli per orari e date futuri senza timore che non vengano inviati e di essere certi che vengano recapitati al destinatario. In particolare, fate attenzione a evitare che le vostre mail finiscano nelle spam di chi deve riceverle: se incontrate spesso questo problema, potreste voler cambiare provider e casella di posta.

Infine, la sicurezza sul posto di lavoro ha un'importanza centrale, e ciò vale anche per i vostri dati personali. Fate attenzione a non utilizzare caselle mail poco sicure o con sistemi di sicurezza limitati, magari prive di autenticazione a due fattori o di sistemi di recupero e ripristino dell'account: potreste finire per perdere tutti i vostri dati lavorativi a causa di una fuga di dati o di un malware!