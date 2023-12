Tre motivi per cui potreste voler mantenere offline la vostra smart home

Dopo aver approfondito a cosa serve Home Assistant, torniamo in ambito smart home per approfondire rapidamente una questione di cui potreste non essere a conoscenza. Si fa riferimento alla possibilità di fare uso dell'esperienza smart home offline, cosa tra l'altro al centro di discussione tra la community di appassionati.

Il primo motivo per cui qualcuno afferma di voler mantenere tutto offline è chiaro: una smart home che funziona senza connessione a Internet può per certi versi risultare più affidabile, anche nel caso in cui ci siano disservizi. Si possono poi inserire nella stessa motivazione le questioni relative a sicurezza e privacy, visto che, perlomeno da un certo punto di vista, un dispositivo che funziona offline ha potenzialmente meno problemi in tal senso.

Chiaramente le variabili in gioco non sono poche, ma vale la pena indicare che i dispositivi che funzionano anche offline non prevedono costi aggiuntivi a livello di abbonamenti. Inoltre, un altro aspetto da tenere in considerazione è il fatto che, dato che non subentrano aggiornamenti software, una volta configurata una smart home di questo tipo non si hanno più problemi in termini di compatibilità.

Va detto, tuttavia, che si tratta di un argomento su cui ragionare per bene, perché gli stessi punti di forza di una soluzione di questo tipo possono in realtà rappresentare anche dei punti deboli (basti pensare, ad esempio, all'impossibilità di avere a disposizioni nuove funzioni o di accedere ai dispositivi da remoto).

In ogni caso, risultava interessante portare rapidamente alla vostra attenzione il dibattito relativo alla smart home offline, visto che ultimamente gli appassionati stanno ragionando su questa possibilità. Se siete interessati alla questione, potreste voler consultare, ad esempio, quando indicato da Pop Automation.