Tre novità di AirPods Pro 2 da non sottovalutare

Mentre Apple prepara il lancio delle AirPods 4, le AirPods Pro 2 restano amatissime dall'utenza, grazie alla loro elevatissima qualità audio e a funzioni come l'Audio Spaziale e la Cancellazione Attiva del Rumore. Tuttavia, altre feature per le cuffie high-end di Cupertino sono in arrivo nei prossimi mesi: vediamo le principali.

La prima è la funzione Adaptive Audio per AirPods Pro 2. Come spiega 9to5Mac, la funzione dovrebbe arrivare nel corso del 2023, forse insieme all'aggiornamento ad iOS 17 per iPhone, nel mese di settembre. La feature unisce la Modalità Trasparenza delle cuffie con la Modalità Cancellazione del Rumore: attivandola, in altre parole, tutti i suoni provenienti dal mondo esterno resteranno mutati, ma le voci verranno "filtrate" automaticamente e potranno essere ascoltate senza passare manualmente dalla cancellazione del rumore alla Modalità Trasparenza.

La seconda funzione in arrivo è chiamata Conversation Awareness e permette alle AirPods di capire automaticamente se state parlando, rilevando i rumori emessi dalla vostra bocca e il movimento dei muscoli della mascella. Se le cuffie si accorgono che state parlando con qualcuno, esse abbasseranno automaticamente il volume del brano musicale o del podcast che state ascoltando, attivando immediatamente la Modalità Trasparenza, in modo da permettervi di ascoltare meglio il vostro interlocutore. Anche in questo caso non dovrete attivare alcuna impostazione particolare: le AirPods Pro 2 faranno tutto da sole.

La terza funzione che verrà lanciata prossimamente per le AirPods Pro 2 è la possibilità di mutare o smutare una chiamata direttamente dalle cuffie, senza dover prendere in mano il telefono. Ebbene sì: le AirPods di Apple ancora non hanno questa basilare feature, che fortunatamente verrà integrata con una gesture dedicata (la pressione sullo "stelo" dell'auricolare) nei prossimi mesi.