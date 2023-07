Tre novità arrivate su WhatsApp nel 2023: potreste non averle viste

Il 2023 di Whatsapp è stato scoppiettante: tantissime sono state le nuove funzioni introdotte dal servizio di messaggistica di Meta, alcune delle quali hanno fatto la felicità di milioni di utenti. In futuro, inoltre, Whatsapp introdurrà i Canali e diverse nuove feature di sicurezza. Vediamo dunque le principali novità di Whatsapp del 2023!

La prima novità è una vera e propria rivoluzione per Whatsapp, anche se in molti potrebbero non averla ancora sperimentata in prima mano. Stiamo parlando della possibilità di modificare i messaggi inviati su Whatsapp anche dopo l'invio: quest'ultima è stata implementata a maggio, e permette di editare ogni messaggio nei 15 minuti dopo l'invio. Ovviamente, solo le versioni più recenti di Whatsapp supportano la funzione, che vi permetterà di correggere tutti i fastidiosi errori grammaticali e typo di cui non vi siete accorti prima di inviare il messaggio.

La seconda nuova feature, un vero e proprio salvavita per chi utilizza più dispositivi al contempo, è la possibilità di usare Whatsapp su due smartphone in contemporanea utilizzando lo stesso account. Per chi possiede un solo telefono potrebbe trattarsi di una novità di poco conto, ma la possibilità di inviare e ricevere messaggi dal medesimo account su due smartphone diversi (quello aziendale e quello personale, per esempio) potrebbe fare la differenza per molti utenti business.

La terza funzione più importante tra quelle introdotte nel 2023 è sicuramente la possibilità di proteggere Whatsapp con password, codici di sicurezza e Face ID, oltre che con l'impronta digitale. La feature è disponibile sia per l'app in generale, chiedendovi di "identificarvi" ad ogni accesso a quest'ultima, sia per una o più chat specifiche, permettendovi di tenere sotto chiave i messaggi a cui tenete di più anche quando lo smartphone finisce in mani indesiderate.