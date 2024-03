Il prossimo Apple Watch sarà rivoluzionato: 3 novità che lo cambieranno per sempre

Il numero dieci in casa Apple può spesso voler dire aria di cambiamento. Si è visto con iPhone X nel 2017, che ha stravolto un design ormai datato e, presumibilmente, lo farà con Apple Watch X, in arrivo a fine 2024.

Sì, perché quest'anno ricorrerà proprio il decimo anniversario di quello che è considerato da molti uno dei prodotti meglio riusciti in casa Apple, ma che per molti necessita di un cambiamento radicale - anche lato design.

Apple Watch X ha in serbo grosse novità e, oltre alle solite feature, che dovrebbero essere integrate nel sistema operativo e nella componentistica "sotto al cofano", la mela regalerà al suo prossimo orologio smart un nuovo design. Un refresh atteso da diversi anni, considerato che l'ultimo passo in avanti sostanziale in tal senso fu fatto tra la terza e la quarta generazione di Apple Watch.

A dare man forte ai rumor ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg, il quale ha descritto quella del decimo Apple Watch come la "Più grande revisione finora". Ma ovviamente, come per ogni grande cambiamento, dobbiamo fare i conti con il bello e il brutto di ciò che comportano. Secondo quanto confermato dal noto insider, Apple Watch X presenterà un design più sottile e una nuova banda magnetica per l'attacco dei cinturini. In altre parole, i cinturini attuali non saranno più compatibili con Apple Watch X.

Tra le altre novità che potrà vantare la decima generazione, Bloomberg parla del sensore per la pressione sanguigna, che dovrebbe fare il suo debutto con Apple Watch X e che promette di inviare notifiche qualora ci dovessero essere cambiamenti sostanziali e nel tempo dei propri parametri. Novità anche per quanto riguarda il monitoraggio del sonno, dove verrà implementato un sensore per analizzare l'eventuale apnea notturna dei soggetti colpiti da questo disturbo.

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa è uno dei più venduti oggi su