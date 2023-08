Tre novità di ChatGPT che possono svoltare la vostra esperienza

Nonostante le prestazioni di ChatGPT siano peggiorate negli ultimi mesi, molti utenti continuano a fare uso del chatbot di OpenAI con cadenza quasi giornaliera, chi per lavoro, chi per studio e chi per passione. Ecco dunque tre nuove funzioni salvavita di ChatGPT che potreste non conoscere: sono tutte arrivate negli ultimi mesi!

La prima sono gli esempi dei prompt per ChatGPT. Il chatbot di OpenAI ha una grammatica tutta sua: certo, potete scrivere i vostri comandi per l'IA come se fossero dei messaggi, ma utilizzando dei prompt sintatticamente corretti otterrete sicuramente risultati migliori sotto ogni punto di vista. Fortunatamente, a partire da agosto 2023, ChatGPT fornisce alcuni prompt di esempio ogni volta che viene aperta una nuova chat. A partire da questi ultimi, poi, potrete costruire le vostre richieste.

La seconda novità salva-tempo è la possibilità di restare loggati su ChatGPT più a lungo che in passato. Fino alle scorse settimane, infatti, ogni sessione di utilizzo di ChatGPT scadeva dopo sole due settimane: terminato questo lasso di tempo era necessario reinserire il proprio nome utente e la propria password, ammesso di non averli dimenticati. Oggi, finalmente, questa nuova politica di login non esiste più: potrete anzi restare loggati su ChatGPT a vita, a patto di non cancellare la cronologia e la cache del browser.

Infine, in pochissimi conosceranno le scorciatoie da tastiera di ChatGPT, che possono farvi risparmiare un bel po' di tempo nella vostra esperienza di utilizzo del Chatbot. Le principali - utili soprattutto per chi usa l'IA come supporto alla programmazione, sono CTRL (o Command su Mac) + Shift + C, che permette di copiare un blocco intero di codice, oppure CTRL + /, che mostra la lista delle scorciatoie del chatbot, permettendovi di impararle a memoria. Per semplicità, vi riportiamo uno screenshot di questa lista nell'immagine in calce.