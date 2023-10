Tre novità di ChatGPT che potreste non conoscere

Tutti conosciamo i limiti legati all'utilizzo di ChatGPT, ma negli ultimi mesi il Chatbot di Sam Altman e compagnia ha fatto enormi passi avanti, migliorando nettamente rispetto alla forma che aveva all'inizio del 2023. Vediamo dunque insieme le tre principali novità di ChatGPT arrivate nelle ultime settimane.

La più grande novità degli ultimi tempi è la possibilità di attivare la riproduzione vocale su ChatGPT: la funzione è stata annunciata a fine settembre da OpenAI, e permette di conversare a voce con il Chatbot di Sam Altman e soci. Dopo aver dato accesso a ChatGPT al microfono e alla fotocamera del PC, infatti, sarà possibile "discutere" con l'IA a voce: quest'ultima sarà in grado di decodificare le vostre parole e di rispondervi leggendo i messaggi testuali realizzati dal Chatbot. Ancora meglio, in parallelo ChatGPT ha iniziato a riconoscere le immagini che le vengono fornite dagli utenti: ora, dunque, l'IA ha occhi e orecchie (più o meno)!

Sempre a fine settembre, un post sul profilo X di OpenAI ha svelato che da ora ChatGPT può navigare su internet e usare i dati reperiti dal web per rispondere alle vostre domande. Quest'ultima novità, in realtà, non è proprio recentissima: già in passato, OpenAI aveva permesso al suo Chatbot di collegarsi al web, ma aveva successivamente fatto dietrofront e si era riservata più tempo per migliorare la funzione. Ora, però, ci siamo: ChatGPT può effettuare ricerche online, esattamente come IA rivali quali Bing Chat.

Terza grande novità degli ultimi mesi è l'arrivo della feature di fine-tuning su GPT-3.5 per gli utenti Enterprise. La funzione, implementata da OpenAI a fine agosto, permette ai professionisti e agli sviluppatori di "allenare" la propria versione di ChatGPT per eseguire dei compiti specifici (come scrivere linee di codice, interpretare specifici modelli scientifici o rispondere a domande su argomenti precisi), creando di fatto un Chatbot completamente nuovo e più "intelligente" su determinati temi rispetto a ChatGPT. Ovviamente, però, la funzione è a pagamento: non a caso è riservata alle aziende!