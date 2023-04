Tre novità da EcoFlow: c'è anche il primo frigorifero portatile con macchina del ghiaccio

Ecoflow ha annunciato la disponibilità di tre nuovi dispositivi smart a batteria: Blade, Glacier e Wave 2. Tutti e tre riflettono a pieno la visione dell’azienda che punta su soluzioni di energia eco-friendly.

Blade è il primo robot tosaerba al mondo in grado di raccogliere l’erba tagliata, ed utilizza un sistema di robotica avanzata per la gestione del prato automatizzata e semplificata. Utilizzando un kit di raccolta ed un sensore LiDAR avanzato con telecamera integrata, il robot è in grado di individuare e raccogliere i residui lasciati sul prato per poi depositarli in un punto prestabilito. Blade può anche evitare gli ostacoli ed in questo modo non rimane bloccato e non necessita di alcun intervento umano, oltre ovviamente a non danneggiare il prato. Presente al suo interno anche una eSIM ed il supporto 4G.

Un’altra innovazione importante è rappresentata da Glacier, che è il primo frigorifero portatile al mondo con macchina del ghiaccio integrato e batteria rimovibile. Proprio la batteria è da 298Wh, che garantisce - secondo i dati ufficiali - 40 ore di refrigerazione o 19 ore a temperature inferiori al punto di congelamento con una singola carica. A livello tecnico, dispone di un compressore e può raffreddare da 30 a 0 gradi in 15-20 minuti quando è impostato su Max Mode.

A completare le novità ci pensa Wave 2, un sistema di raffreddamento e riscaldamento portatile che è più veloce dei condizionatori e stufe a batteria. Semplice da trasportare, assicura fino ad 8 ore di autonomia grazie alla batteria aggiuntiva da 1.159Wh, e dispone di diverse modalità tra cui Eco, Sleeping and Fast, accessibili attraverso l’app EcoFlow.

Blade sarà disponibile dal 26 Aprile a 2999 Euro,mentre il it di raccolta avrà un prezzo di 799 Euro. Il bundle Blade + Kit invece potrà essere acquistato a 2.699 Euro.

Glacier anche arriverà il 26 Aprile 2023, al prezzo di 1.199 Euro, mentre la batteria aggiuntiva costerà 299 Euro. Per il bundle Glacier + batteria il prezzo è di 1.399 Euro.

Wave 2 invece sarà disponibile dal 15 Maggo a 1.199 Euro, mentre la batteria aggiuntiva costerà 899 Euro. Il bundle Wave 2 + batteria potrà essere acquistato a 1.999 Euro.

Questi nuovi prodotti si aggiungono alle tante novità annunciate da EcoFlow al CES 2023.