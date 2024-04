Tre novità per Facebook Messenger molto attese da chi lo usa

Importante aggiornamento dal fronte Messenger. Meta infatti ha annunciato una serie di novità per la sua applicazione di messaggistica istantanea legata a Faceboo, che grazie a questo update guadagna alcune feature molto interessanti ed attese.

La prima è senza dubbio rappresentata dalla possibilità di inviare foto in HD: Messenger infatti consente ora di sfruttare appieno la fotocamera, consentendo di inviare foto in alta risoluzione attivando l’apposito switch presente nella finestra in cui si selezionano le immagini. Questo permette anche di inviare più foto in HD allo stesso tempo.

Le novità non finiscono qui, perchè Meta ha anche comunicato che è stata abilitata la possibilità di inviare file più grandi fino a 100 megabyte nelle chat. Facebook spiega che questa funzionalità è supportata da un’ampia gamma di formati, inclusi Word, PDF ed Excel.

L’ultimo aggiornamento per Facebook Messenger invece riguarda l’aggiunta degli album condivisi: è possibile crearne uno nuovo in maniera molto semplice. Basta selezionare più foto, quindi fare tap su “Crea album” ed aggiungerle ad un album esistente o crearne uno nuovo. Ciò è particolarmente utile ad esempio per condividere le fotografie dei viaggi o altro.

Infine, gli utenti di Messenger hanno la possibilità di connettersi ad altri scansionando un QR Code.

Nel frattempo, nella serata di ieri Meta ha annunciato un’altra serie di novità dal fronte IA.

