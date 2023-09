Tre novità di iOS 17 in arrivo più avanti nel corso del 2023

Nella notte italiana, Apple ha pubblicato la prima beta di iOS 17.1, il primo major update per il sistema operativo che include delle novità importanti e che porta sugli iPhone delle aggiunte non presenti nella prima release dell’OS. Nel corso dell’anno infatti in iOS 17 arriveranno diverse novità che sono state mostrate alla WWDC.

Non possiamo partire dall’app Journal, che si configura come un vero e proprio diario digitale in cui gli utenti potranno appuntare ricordi, con tanto di testo, foto, musica, registrazioni audio ed altro. Quest’app si andrà ad integrare con le nuove funzionalità di Mindfulness che permettono di annotare le proprie emozioni e riflettere sulla giornata.

Nella prima beta di iOS 17.1 è stato finalmente attivato AirDrop via internet, la funzione che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine permette di trasferire file di grandi dimensioni e che si appoggia non solo al Bluetooth ma anche alla rete dati WiFi e 4G.

Con iOS 17.2 o iOS 17.2, dovrebbero arrivare su Apple Music anche le playlist collaborative che permettono a più persone di aggiungere, riordinare o rimuovere brani da una playlist condivisa.

Ricordiamo che qualche giorno fa Apple ha lanciato anche iOS 17.0.2 che corregge un bug che impediva di utilizzare gli iPhone 15, in alcune circostanze.