Tre novità di iPadOS 17 da tenere d'occhio in vista del lancio

Alla WWDC di giugno, Apple ha svelato iPadOS 17, che negli scorsi giorni è anche stato reso disponibile in versione beta per gli sviluppatori e per il pubblico. Proprio dalla beta di iPadOS 17, gli utenti hanno scoperto una serie di interessanti funzionalità per iPad in arrivo a settembre con il nuovo sistema operativo.

La prima è la nuova schermata di blocco di iPadOS 17. La novità principale di iPadOS 17, infatti, è la possibilità di inserire una serie di widget, anche interattivi, sulla lock screen dei tablet di Cupertino. Questi ultimi possono essere impostati sia in verticale che in orizzontale, e sono stati appositamente sviluppati da Apple e dagli sviluppatori terze parti per adattarsi agli schermi degli iPad al meglio: insomma, non si tratterà di semplici conversioni dei widget per iPhone!

La seconda è l'arrivo dell'app Salute su iPad. L'app Salute, infatti, è disponibile unicamente su iPhone, almeno per il momento: essa, inoltre, riceverà un importante aggiornamento con iOS 17, che punterà tutto sul monitoraggio della salute mentale degli utenti. Ebbene, la nuova app Salute verrà finalmente lanciata anche su iPad e Mac, permettendovi così di tenere sotto controllo la vostra situazione medica da qualsiasi device Apple.

Infine, una funzione che farà sicuramente la felicità di moltissimi utenti nel settore business è l'autofill avanzato dei file PDF, che verrà implementato in esclusiva su iPad proprio con iPadOS 17. Quest'ultimo permetterà di identificare i campi da compilare in qualsiasi file PDF scaricato dal web o scannerizzato, permettendovi di inserire nomi, indirizzi, numeri di telefono e indirizzi mail digitandoli o, più semplicemente, importandoli direttamente dalle vostre schede contatto salvate su iPad.