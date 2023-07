Tre nuove funzionalità interessanti dell'app Messaggi su iOS 17

Mentre continua la fase beta di iOS 17, continua anche il nostro viaggio all’interno di quelle che sono le funzionalità più interessanti che saranno introdotte dal sistema operativo in arrivo in autunno su iPhone. Tra le applicazioni che saranno più toccate dall'OS troviamo Messaggi, che accoglierà al suo interno diverse novità.

Una di queste è nota come “Check-In” ed è rivolta a coloro che sono soliti viaggiare. Sostanzialmente tramite iMessage sarà possibile far sapere d’amici o parenti che si sta andando da qualche parte: coloro che saranno impostati riceveranno automaticamente una notifica nel momento in cui si raggiunge la destinazione. Check-In si può utilizzare nelle singole conversazioni con le persone fidate cliccando sul pulsante “+”.

Con iOS 17, l’app Messaggi darà ancora più importanza agli adesivi: tutte le emoji saranno considerate sticker e si comporteranno allo stesso modo. Cambierà anche il sistema di creazione degli adesivi partendo dalle proprie foto.

Apple ha anche introdotto la possibilità di trascrivere i messaggi audio inviati dagli amici: non è chiaro però quali lingue saranno supportate inizialmente e non sappiamo se figurerà anche l’italiano o meno.

Ovviamente a ciò si aggiunge anche la novità di cui abbiamo parlato in passato, che permette di eliminare automaticamente i codici di verifica della 2FA ricevuti via SMS.