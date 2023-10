Tre nuove funzionalità di macOS Sonoma che potreste non aver visto

Il rilascio di macOS Sonoma in Italia da parte di Apple risale ormai a fine settembre. Dopo qualche settimana di test sul nuovo sistema operativo per Mac e Macbook, noi di Everyeye siamo pronti a svelarvi le tre migliori funzioni "nascoste" di macOS Sonoma che forse potreste non aver visto.

Tutti gli utenti Mac avranno già notato che macOS Sonoma integra i widget sul desktop e una nuova lock screen, che rappresentano anche le due principali novità di design del sistema operativo. Ciò che in pochi sapranno, invece, è che i widget vengono sincronizzati con quelli dell'iPhone o dell'iPad, ammesso che vengano impostati correttamente. Effettuate dunque l'accesso al vostro Mac e al vostro iPhone con il medesimo account Apple.

Fatto ciò, assicuratevi che l'iPhone sia aggiornato ad iOS 17 e dirigetevi nelle Impostazioni di sistema del Mac. Qui, scorrete fino alla tab "Scrivania e Dock" e, nel sotto-menu che vi si aprirà, scorrete fino alla sezione "Widget". Qui, troverete il toggle "usa widget di iPhone": attivatelo e il gioco sarà fatto! I vostri widget presenti sull'iPhone saranno automaticamente sincronizzati con quelli del Mac.

Seconda funzione "nascosta" di macOS Sonoma è la possibilità di trasformare i siti web di Safari in web app installate direttamente sul desktop. La procedura è in questo caso molto semplice, dal momento che vi basterà aprire la pagina di cui volete generare una web app su Safari, cliccare sul menu di condivisione nell'angolo in alto a destra del browser e, successivamente, selezionare "aggiungi al dock".

L'altra novità nascosta dell'ultima versione di macOS riguarda l'app Note. Ebbene sì: Note ha ricevuto un grande aggiornamento, che ora permette - tra le altre cose - di convertire facilmente tutti gli appunti rapidi che avete preso sul vostro Mac (o sul vostro iPhone, se lo avete) in un documento di Pages: cliccando sul pulsante di condivisione, infatti, troverete la nuova opzione "Apri in Pages"! Non solo: se usate spesso Note, sarete felici di sapere che ora potete collegare diverse note tra loro, utilizzando un sistema interno di collegamenti ipertestuali.