Tre nuove funzionalità di WhatsApp da non sottovalutare

Negli ultimi mesi, gli aggiornamenti di Whatsapp per iOS e Android sono stati molteplici, sia in versione stabile che in beta. Molti di essi, peraltro, hanno portato con sé delle nuove funzioni davvero molto utili per gli utenti, che potrebbero modificare radicalmente il vostro utilizzo del servizio di messaggistica. Vediamo insieme le principali.

La prima di queste nuove feature è la modifica dei messaggi di Whatsapp. La possibilità di modificare i testi inviati su Whatsapp è stata implementata ad inizio giugno, ed è attualmente ancora in fase di rollout su scala globale. Per modificare un messaggio vi basterà tenere premuto su di esso finché non vedrete comparire il classico menu a tendina per la risposta e l'inoltro. Qui, troverete la nuova opzione "modifica", che, entro 15 minuti dall'invio, vi permetterà di rivedere e correggere i contenuti del testo che avete spedito. Una funzione utilissima, che mette il servizio di messaggistica di Meta finalmente in pari con la concorrenza.

La seconda novità che vi segnaliamo sono i Canali di Whatsapp: anch'essi sono stati lanciati a inizio giugno e sono ancora in fase di rollout globale. Si tratta essenzialmente di un tool identico agli omonimi Canali di Telegram, ovvero delle grandi chat di gruppo di sola lettura in cui i gestori potranno pubblicare i contenuti che desiderano. I Canali verranno inoltre raccolti nella Tab "aggiornamenti" insieme agli Stati dei vostri contatti.

Infine, terza importantissima novità implementata dal servizio di messaggistica di Meta (anche se per ora solamente su iOS) è il supporto al multi-device su Whatsapp. Con quest'ultima funzione potrete collegare più smartphone iOS allo stesso account Whatsapp, condividendo così le stesse chat e gli stessi gruppi sia sul device di lavoro che su quello personale, per esempio. Resta solo da capire quando la feature arriverà per Android e quando il supporto diventerà cross-system, dando agli utenti la possibilità di usare il medesimo profilo sia su iPhone che su smartphone Android.