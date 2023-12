Tre nuove interessanti funzionalità di iOS 17 che arriveranno nel 2024

Apple ha già dato il via alla beta di iOS 17.3, che con ogni probabilità vedremo sugli iPhone solo nel 2024, ma intanto sono già note alcune delle funzioni a cui avremo accesso sugli smartphone nel corso del prossimo anno in quanto ufficialmente rinviate con iOS 17.2

La prima non può che essere rappresentata dalle playlist collaborative di Apple Music, che erano già attese sugli iPhone con iOS 17.2 ed arriveranno solo nel 2024. Come suggerisce il nome, con le playlist collaborative si avrà la possibilità di creare delle playlist che potranno essere modificate anche da altre persone autorizzate: Apple ha deciso di rinviarle in quanto soggette a possibili abusi.

Sempre con iOS 17.3 dovrebbe debuttare anche la nuova protezione per i dispositivi rubati che darà un ulteriore livello di protezione in caso di furto dell’iPhone, anche se un malvivente informatico dovesse scoprire il vostro codice.

Nel 2024 potrebbe arrivare in Europa anche il sideloading delle applicazioni, come richiesto dall’Unione Europea. Ciò permetterà anche di installare store alternativi come l’Epic Games Store, in un cambiamento epocale per la società americana che si è sempre scagliata contro questa pratica.

Secondo le indiscrezioni, iOS 17.3 dovrebbe arrivare sugli iPhone a Marzo ma almeno al momento ancora non abbiamo alcuna indicazione in merito alla possibile data.