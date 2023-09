Tre oggetti assurdi venduti da Elon Musk per il rebrand di Twitter in X

Poco dopo l'entrata in scena di Elon Musk nel Quartier Generale di quella che oggi chiamiamo X, numerosi oggetti, inclusa l'insegna di Twitter, furono messi all'asta, suscitando reazioni miste tra l'ilarità del pubblico e il serio interesse dei collezionisti.

In seguito al recente cambio di rotta dell'azienda, con tanto di rivoluzione comunicativa e di brand identity, si torna a parlare di aste, che vedono coinvolti numerosi - e stavolta ormai anche gli ultimi - oggetti di arredo della casa dell'uccellino, inclusi anche alcuni con tanto di vecchio logo in bella mostra.

L'asta avrà luogo online, sul portale di Heritage Global Partners, dal 12 al 14 settembre 2023, con una ricca collezione di beni del brand tra cui spiccano anche insegne a LED e tavolini da caffè a forma di uccellino.

Tra i più incredibili, tuttavia, non si possono non citare un vero e proprio fienile ispirato alle strutture tipiche del Montana e un nostalgico murale dedicato al compianto Robin Williams, immortalato in un grande mosaico costituito dagli screenshot di tweet delle celebrità a lui dedicati.

A vincere il premio per il più assurdo, però, è un divano a dondolo a forma di gabbia per uccellini, un vero e proprio pezzo da collezione con tanto di cuscino a pellicciotto a decretarne l'assoluta unicità. Tutte le aste avranno un pezzo di partenza di 25 dollari, chissà che qualcuno non riesca a conquistare qualcuno di questi pezzi incredibili a questa cifra!