Tre operazioni che dovreste smettere di effettuare con lo smartphone Android

Dopo aver visto come valutare uno smartphone usato, ecco alcuni comportamenti che vi sconsigliamo vivamente di mettere in atto nell'utilizzo quotidiano del vostro smartphone Android: siete pronti? Ecco i nostri consigli!

Il primo comportamento errato, incredibilmente diffuso, è quello di ignorare gli aggiornamenti di sistema.

Abbiamo già visto come aggiornare uno smartphone Android e per quale motivo è importante farlo perciò saprete già i motivi, ma è bene ricordare che, insieme alle funzioni extra e agli accorgimenti estetici, vengono anche distribuite le cosiddette "patch di sicurezza" che, nomen omen, servono a tenere protetto il dispositivo da minacce esterne.

Secondo: tenerlo sempre acceso. Ebbene sì, quel difetto di funzionamento che vi sta facendo scervellare potrebbe avere una soluzione tanto semplice quanto banale. Riavviate il telefono, consentitegli di tornare a uno stato funzionale completo e probabilmente risolverete anche piccole problematiche software, blocchi e rallentamenti. Oltretutto, sarebbe buona norma farlo con una certa regolarità, proprio per migliorare la propria esperienza quotidiana.

Terzo, ma non per importanza: evitate di scaricare completamente lo smartphone. Lo sappiamo che tanto tempo fa si consigliava di arrivare a 0 e poi di caricare fino a 100, ma i tempi sono cambiati: oggi si ragiona più in cicli di ricarica completi e in ottimizzazione software. L'ideale sarebbe arrivare fino al 20-30% e solo allora metterlo in carica, mai scendendo troppo al di sotto di questa soglia. Oltretutto, questo ridurrà anche i tempi complessivi di caricamento.

