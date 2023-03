Tre opzioni del TV OLED che potrebbero migliorare la vostra esperienza

Il mercato dell'Home Entertainment è in fase di profonda evoluzione, grazie anche e soprattutto alle nuove tecnologie che hanno portato alla fusione tra pixel organici e quantum dot, ma sono le proposte entry level a guidare l'espansione degli OLED.

L'arrivo di proposte dalla diagonale più contenuta (qui, per esempio, la nostra recensione dell'LG C2 da 42 pollici) ha dato una grande mano in tal senso, mentre il costante ricambio generazionale ha fatto il resto, mettendo sul piatto proposte allettanti anche in termini di cartellino.

Se siete nuovi "nell'ambiente", potrebbe interessarvi scoprire qualcosa in più attraverso qualche semplice accortezza per migliorare drasticamente l'esperienza d'uso con i pixel autoilluminanti.

Il primo argomento di cui vogliamo parlarvi è il cosiddetto effetto soap opera, ovvero quella strana "accelerazione" che sembra rendere più fluida la scena. In realtà, effetto wow a parte, sappiate che è probabile che vi stiate rovinando parte dell'esperienza di visione (le valutazioni soggettive, poi, sono un altro paio di maniche) perché va ad alterare il flusso video rispetto al materiale originale, soprattutto se siete interessati a contenuti di alto pregio.

Per disattivarla, sappiate che ogni produttore utilizza un nome tecnico differente. Vi basterà scavare tra le opzioni della vostra TV per trovarle. Per HiSense prende il nome di MEMC (Motion Enhancement and Motion Clearness), mentre sui pannelli LG viene chiamata TruMotion. Samsung e Sony le hanno ribattezzate rispettivamente Auto Motion Plus e Motion Flow.

Negli ultimi anni ha preso sempre più piede la cosiddetta modalità Filmmaker Mode. Lo sappiamo che non vi entusiasma l'idea di cambiare preset rispetto al punto d'equilibrio raggiunto in termini di soddisfazione, ma provatela! Si tratta di un preset che regola lo schermo sulla base dei parametri scelti da esperti del settore cinematografico per far rendere al massimo uno specifico pannello: in sostanza, è la via migliore, se non l'unica, per guardare un film o una serie TV in alta qualità, a meno che non siate in grado di calibrare in maniera professionale il vostro dispositivo.

Per fortuna, i principali produttori si sono messi d'accordo e la troverete praticamente ovunque con il suo nome.

L'unica accortezza è quella di non utilizzarla a piena luce ambientale, poiché tende ad abbassare la luminosità del pannello.

Il terzo aspetto da considerare, soprattutto ma non soltanto se avete puntato su un pannello OLED entry level, è il suono. Purtroppo, non tutti i produttori utilizzano particolare accortezza nel sonoro e questo potrebbe risultare in un'esperienza di visione decisamente ridotta rispetto al suo potenziale. Ai neri profondissimi potrebbe contrapporsi un audio appena decente: il consiglio, così come per i pannelli LED più economici, è quello di puntare su una soundbar, anche senza spendere una fortuna puntando sulla fascia media: la vostra esperienza migliorerà drasticamente e le orecchie ringrazieranno!