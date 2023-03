Tre opzioni di Windows 11 che potrebbero rovinare la vostra esperienza

Se forzare l'aggiornamento a Windows 22H2 Moment 2 per avere l'IA di Bing nella TaksBar non vi è bastato, ci sono anche altre accortezze che potrebbero migliorare o semplificare la vostra esperienza con il sistema operativo di Microsoft.

Almeno una volta nella vita, per esempio, vi sarete ritrovati a fissare lo schermo senza far nulla. A questo punto, sicuramente vi sarà capitato di prendere una finestra e trascinarla in giro o addirittura scuoterla. Ecco: e se vi dicessimo che questa operazione può avere una funzione?

Avete capito bene. Tra le feature di Windows 11 c'è la possibilità di legare una specifica attività allo scuotimento di una finestra. In particolare, questa opzione consente di ridurre tutte le altre finestre a icona liberando il desktop e aumentando il focus su quella che avete selezionato.

Per attivarla, non dovrete fare altro che aprire le Impostazioni di Windows, selezionare "Sistema" e scendere alla voce "Multitasking". A questo punto potrete attivare l'opzione "Scuotimento della finestra della barra del titolo". La descrizione recita che "quando afferro la barra del titolo di una finestra e la scuoto, tutte le altre finestre vengono ridotte a icona".

Un altro aspetto che potrebbe incidere sulla vostra esperienza riguarda l'avvio automatico delle applicazioni all'accensione del PC. Si tratta, in molti casi, di app che abbiamo installato e che molto probabilmente hanno tra le loro impostazioni un'opzione per disabilitarne l'avvio all'apertura di Windows, ma è un processo lungo ed è possibile che ci si possa dimenticare di alcune di queste.

Per avere una panoramica di tutto ciò che si avvia automaticamente, basterà aprire Gestione Attività (tasto destro sull'icona di Windows) e andare su "App di Avvio". In questa sezione scoprirete tutti i processi con possibilità di avvio automatico, il loro impatto sulle risorse del sistema e, soprattutto, potrete disabilitare tutte quelle che non vi interessano.

Ultimo ma non meno importante, un consiglio per la vecchia guardia. Se la nuova posizione centrale delle icone della TaskBar non vi fa impazzire, esiste un modo per rimetterla al suo posto sulla sinistra, dov'è sempre stata nel corso dei decenni.

Per farlo, andate con il cursore del mouse in un posto vuoto della barra e con un clic del tasto destro vi apparirà l'opzione "Impostazioni della barra delle applicazioni". In seguito, vi si aprirà una finestra in cui potrete scegliere come allineare la Taskbar. Per individuarla dovrete espandere il menu "Comportamenti della barra delle applicazioni" e, a questo punto, impostare "A sinistra" dalla voce "Allineamento barra delle applicazioni".



Infine, un consiglio bonus per chi si è pentito di come ha "chiamato" il computer in fase di installazione: ecco come cambiare nome al PC su Windows 11.