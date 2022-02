Solo tre persone nella storia sono fuggite da Alcatraz, e l'FBI li sta ancora cercando

John e Clarence Anglin, insieme a Frank Morris, sono passati alla storia per essere state le uniche persone ad essere fuggite da Alcatraz. Dopo il loro arresto vennero, John e Clarence Anglin portati in una prigione e cercarono di fuggire qualche tempo dopo.

Proprio per questo motivo i giudici decisero di portare la coppia di fratelli nell'unico luogo del paese che si era dimostrato completamente a prova di fuga: Alcatraz. La prigione, per farvi capire, si trova su un'isola di San Francisco, lontana 2 chilometri dalla terraferma, ed era un penitenziario di massima sicurezza.

Ad Alcatraz le guardie ignorarono le avvertenze di non mettere i fratelli vicini di cella e, inoltre, gli Anglin incontrarono Frank Morris, un detenuto conosciuto in un'altra prigione con un alto quoziente intellettivo e una passione per le fughe. Insieme al detenuto Allen West, gli uomini iniziarono a creare un vero e proprio piano per fuggire.

Nel dicembre 1961 gli uomini iniziarono ad allargare i condotti di ventilazione sotto i lavandini della cella utilizzando lame di seghe scartate sul terreno della prigione, cucchiai di metallo dalla mensa e un trapano elettrico improvvisato dal motore di un aspirapolvere (il rumore del trapano era coperto dal suono della fisarmonica di Morris).

Una volta che le buche furono abbastanza larghe da poter essere attraversate, gli uomini arrivarono in un corridoio di servizio non custodito dove allestirono un'officina clandestina. Qui, utilizzando oltre cinquanta impermeabili, costruirono dei salvagenti e perfino una zattera. Mentre lavoravano di notte, i quattro uomini sostituivano loro stessi utilizzando delle teste di manichini.

Dopo circa sei mesi di lavori, tutto era pronto. La fuga avvenne la notte dell'11 giugno 1962 e venne scoperta soltanto l'indomani. Allen West non andò con loro, perché il cemento che aveva utilizzato per coprire il buco della sua cella si indurì e non riuscì a partecipare alla fuga. I tre fuggitivi, pensate, non sono mai stati trovati.

Ancora oggi lo United States Marshals Service (USMS), un'agenzia federale delle forze dell'ordine negli Stati Uniti, mantiene attivo il caso dei tre fuggitivi, e lo farà fino a quando tutti e tre gli uomini non supereranno quello che sarebbe il loro 99esimo compleanno. Oggi Morris avrebbe 95 anni e, molto probabilmente, adesso si trova in un luogo da cui fuggire è impossibile.

La storia incredibile, diventata parte della cultura di massa, venne poi adattata nel film "Fuga da Alcatraz" e sono numerosi i libri, film e cartoni che parlano della vicenda.