Tre piccole accortezze da seguire per rendere casa vostra più ecologica

Per contribuire a non inquinare il nostro pianeta dobbiamo fare anche noi la nostra parte, attuando delle piccole accortezze che rispettano la salute della Terra. In che modo? In primis possiamo partire dalla nostra abitazione. Ecco quindi come rendere la nostra casa più ecologica e amica dell'ambiente.

Lavare i vestiti con acqua fredda : ci sono tre vantaggi in questa scelta. La prima è che si aiuta il pianeta, la seconda è che si risparmia denaro e la terza è che si prolunga la vita dei vestiti, poiché l'acqua calda può far sbiadire i colori e deteriorare i tessuti;

: ci sono tre vantaggi in questa scelta. La prima è che si aiuta il pianeta, la seconda è che si risparmia denaro e la terza è che si prolunga la vita dei vestiti, poiché l'acqua calda può far sbiadire i colori e deteriorare i tessuti; Acquistare di seconda mano : oltre a risparmiare anche esose cifre di denaro, acquistare oggetti di seconda mano aiuta a ridurre di molto l'impatto ambientale. Pensiamo ai vestiti: l'industria dell'abbigliamento genera emissioni di anidride carbonica stimate da un miliardo e 200 milioni di tonnellate all'anno (più del traffico aereo globale), e questa è solo una piccolissima parte dell'industria. Passare all'usato, quindi, aiuta tutti: il portafoglio e l'ambiente.

: oltre a risparmiare anche esose cifre di denaro, acquistare oggetti di seconda mano aiuta a ridurre di molto l'impatto ambientale. Pensiamo ai vestiti: l'industria dell'abbigliamento genera emissioni di anidride carbonica (più del traffico aereo globale), e questa è solo una piccolissima parte dell'industria. Passare all'usato, quindi, aiuta tutti: il portafoglio e l'ambiente. Essere intelligenti in cucina: gli sprechi maggiori vengono fatti in cucina, a partire dal supermercato (cercando di scegliere alimenti, come frutta e verdura, con meno plastica possibile) fino all'evitare di sprecare gli alimenti. Ad esempio, invece di buttare l'acqua della pasta, ricca di sali minerali e amido, potrebbe essere utilizzata per annaffiare le piante (se non è salata) o per effettuare nuove cotture (come le verdure a vapore).

Così come disse Lev Tolstoj: "tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso".