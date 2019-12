Le tre popolazioni stellari di Messier 80 si muovono in modo diverso: perchè?

Alcuni astrofisici hanno studiato come si formato ed evoluto l'ammasso globulare della Via Lattea "Messier 80" utilizzando il Very Large Telescope (VLT) e il telescopio spaziale Hubble Space Telescope (HST). Come? studiando la particolare cinematica della popolazione stellare di Messier 80.

Gli ammassi globulari (GCs) nella galassia della Via Lattea sono tra gli oggetti più antichi dell'universo. In particolare, Messier 80 (noto anche come M80 o NGC 6093), è situato a circa 32.600 anni luce, nella costellazione dello scorpione. L'ammasso è noto per ospitare molteplici popolazioni stellari (centinaia di migliaia di stelle) che mostrano peculiari differenze nelle loro abbondanze di elementi come il carbonio, l'azoto e l'ossigeno. Gli ammassi globulari speso riservano sorprese!



Messier 80 conta tre diverse popolazioni stellari e, precedenti osservazione, hanno mostrato che non solo variano nelle loro abbondanze di elementi, ma tali abbondanze sembrano anche essere insolitamente distribuite. In particolare la popolazione primordiale è più concentrata centralmente rispetto alla popolazione intermedia (in termini di arricchimento di azoto), che a sua volta è più concentrata centralmente rispetto alla popolazione più estrema. Ma perchè?



I ricercatori hanno svolto analisi cinematiche per ciascuna delle tre popolazioni stellari. Hanno scoperto che tutte e tre le popolazioni sono in rotazione e hanno un orientamento dell'asse di rotazione costante (proiettato). Tuttavia, la popolazione estrema risulta avere una velocità di rotazione più alta rispetto alle altre due. La cinematica osservata potrebbe essere spiegata considerando diverse proprietà intrinseche di rotazione e momento angolare per le popolazioni di Messier 80. Variazioni che sarebbero sopraggiunte durante la formazione di M80.



Nello studio tuttavia viene espressa la necessità di osservazioni successive. Ad esempio, le osservazioni spettroscopiche ad alta risoluzione potrebbero fornire informazioni più dettagliate sulla cinematica e la chimica delle popolazioni stellari di Messier 80. Dovremo quindi aspettare nuovi dati!