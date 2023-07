Tre possibili soluzioni se le app continuano a crashare su Android

Dopo aver visto quali app crashano di più su Android, andiamo a valutare alcune opzioni per affrontare questo problema, che può verificarsi su qualunque dispositivo e praticamente su tutte le app scaricate dallo store.

Il primo consiglio, soprattutto se è un caso sporadico, è ovviamente quello di provare a chiudere l'app, rimuoverla dai processi in background e riavviarla dal launcher.

In seconda battuta, prima di scavare tra le altre opzioni, consigliamo vivamente di riavviare il dispositivo, soprattutto se non lo facevate da molto tempo.

Se anche questa opzione non dovesse funzionare, sarebbe il caso di verificare se sono disponibili aggiornamenti per l'app sullo store da cui l'avete scaricata, molto probabilmente dal Play Store.

Un altro utile consiglio potrebbe essere quello di provare a svuotare la cache dell'applicazione, poiché potrebbe trattarsi di una problematica legata proprio ai file temporanei (ecco come svuotare la cache su Android su un'app come YouTube, ma il processo è identico anche per il resto delle applicazioni installate sul robottino verde).

Ultimo, ma non per importanza, disinstallatela e reinstallatela. Quest'ultimo approccio dovrebbe essere risolutivo nella maggior parte dei casi. In caso contrario, se era la prima volta che utilizzavate l'app e non l'avevate scaricata dallo store ufficiale, probabilmente non è compatibile con il vostro device. Per verificare la compatibilità, aprite il Play Store e cercatela. Nella pagina dedicata dovrebbero comparire le informazioni che state cercando.