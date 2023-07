Tre possibili usi di Apple Vision Pro a cui potreste non aver pensato

Dopo aver visto lo strano controller beta di Apple Vision Pro, vi sveliamo un totale di tre funzioni "nascoste" di Apple Vision Pro alle quali potreste non aver pensato: al di là delle classiche feature legate alla produttività e all'intrattenimento, infatti, ce ne sono altre che potrebbero fare la felicità di alcune specifiche nicchie di utenti.

La prima è senza dubbio la possibilità di usare Apple Vision Pro per la telemedicina: l'operatore di un'ambulanza potrebbe indossare il visore per collegarsi con il medico impegnato per le emergenze in ospedale, il quale potrebbe utilizzare l'headset per effettuare diagnosi o per dare consigli pratici su operazioni da effettuare e farmaci da somministrare al paziente. Nulla che non si sia già visto, ma in questo frangente l'elevato numero di fotocamere e sensori di Vision Pro potrebbe risultare davvero utilissimo.

Abbiamo già visto che Apple Vision Pro funziona anche in aereo, ma perché non usare il visore per delle esperienze di turismo completamente virtuali, accessibili stando comodamente seduti sul divano di casa? Con queste ultime sarebbe possibile visitare le parti più lontane del mondo, opportunamente ricreate in 3D, senza muoversi dal proprio salotto o dalla propria cameretta.

Se questa possibilità vi sembra desolante e per certi versi "triste", sappiate che l'impiego degli ambienti 3D non si limita solo al turismo: per esempio, una visita in realtà virtuale al Louvre o agli Uffizi potrebbe risultare utilissima per le scuole, mentre gli "habitat 3D" ricreati artificialmente potrebbero portarci in luoghi o in tempi inesplorati, come la superficie di Marte, le profondità oceaniche o il tempo dei dinosauri.

Il terzo utilizzo "nascosto" di Vision Pro è quello che riguarda l'utilizzo del visore per l'architettura, il design e l'arredo di interni ed esterni: grazie all'headset potrete decidere, insieme al vostro designer di fiducia, quali colori utilizzare per le pareti del salotto, dove posizionare poltrone e divani e persino come installare televisori e altri elettrodomestici nel vostro appartamento, ovviamente ancora prima di acquistarli.