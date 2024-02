Tre possibili usi di ChatGPT che potrebbero svoltarvi la routine

Negli scorsi giorni, ChatGPT è brevemente andato in tilt e ha iniziato a fornire risposte senza senso agli utenti. Ora, però, il problema sembra essere risolto e in moltissimi stanno tornando ad utilizzare l'IA di OpenAI. Ecco dunque tre utilizzi di ChatGPT che potrebbero svoltarvi la routine di tutti i giorni.

Scrivere mail e messaggi

Quanto tempo passate a scrivere mail e messaggi tutti i giorni? La redazione di questi testi può essere un processo lungo e persino frustrante, specie se i vostri destinatari sono persone che non conoscete troppo bene o se si tratta di diretti superiori. ChatGPT può scrivere le vostre mail già da qualche tempo: l'IA, infatti, è stata integrata in servizi Microsoft come Outlook. Il Chatbot di OpenAI può suggerirvi formule per iniziare e concludere le mail, ma anche riassumere o riscrivere i vostri messaggi, migliorando le vostre comunicazioni in ambito lavorativo.

Imparare una nuova lingua

Nonostante vi siano diverse alternative più popolari come Duolingo, ChatGPT può aiutarvi a imparare una nuova lingua: l'IA, infatti, può darvi una mano negli esercizi di conversazione scritta rispondendo ai vostri messaggi, ma può anche fornire un feedback istantaneo sul vostro uso della grammatica e del vocabolario. Inoltre, non tutti sanno che il Chatbot di OpenAI può fornire esercizi di scrittura per gli utenti. In generale, l'IA potrebbe essere utile nel mondo scolastico e per l'apprendimento in generale: non è un caso che OpenAI la stia già sperimentando!

Creazione di contenuti per i social

Ebbene sì: ChatGPT può creare contenuti per i social. Post, Reel e video su Instagram e TikTok, pubblicazioni su Facebook e chi più ne ha più ne metta: l'IA può creare copioni per voi, generare automaticamente foto e video e persino aggiungere sottotitoli ai contenuti che avete creato. Inoltre, ChatGPT può fornire suggerimenti sui temi da seguire, permettendovi di accrescere il vostro seguito sui social.