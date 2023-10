Tre possibilità offerte dall'USB-C di iPhone 15 a cui potreste non aver pensato

Dopo aver spiegato tre motivi per passare da iPhone 13 Pro ad iPhone 15 Pro, continuiamo a parlare del nuovo smartphone top di gamma 2023 della società di Cupertino, e di quella che è una delle principali novità introdotte da Apple nella scheda tecnica: l’ingresso USB-C.

Della rivoluzione USB-C su iPhone 15 abbiamo ampiamente parlato su queste pagine, ma nella quotidianità quali sono tre possibilità offerte da questo nuovo ingresso?

La prima non può che essere rappresentata dall’universalità della ricarica: la possibilità di utilizzare cavi e caricatori anche di smartphone Android, oltre che di altri accessori d’elettronica ed informatica, è sicuramente interessante e facilita la vita soprattutto se si è in viaggio. Addio ai tempi in cui bisognava portare un caricatore diverso per ogni dispositivo.

Sempre a proposito di ricarica, un aspetto interessante è rappresentato dal fatto che ora è possibile utilizzare iPhone 15 per caricare altri accessori visto che lo smartphone eroga fino a 4,5W di potenza tramite la porta USB-C. In questo modo di fatto è possibile collegare le AirPods, ma anche un altro iPhone.

Infine, come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, grazie all’USB-C è possibile collegare iPhone 15 ad un monitor esterno direttamente via cavo, affidandosi anche ad alcuni adattatori.