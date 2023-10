Tre possibilità per sistemare i problemi degli aggiornamenti di Windows 11

L'ultimo maxi-aggiornamento per Windows 11 è arrivato a fine settembre: molti sono gli utenti che lo hanno immediatamente scaricato, attirati dalle nuove funzioni legate all'IA. In alcuni casi, però, accade che gli aggiornamenti di Windows 11 non vengano installati correttamente. Ecco tre consigli per risolvere i problemi legati a Windows Update.

Il primo consiglio - che per alcuni potrebbe persino risultare banale - è quello di ripulire l'hard disk o l'SSD del vostro PC. Ebbene sì: come spiega MSPowerUser, una memoria troppo piena o corrotta è la causa principale della mancata installazione degli aggiornamenti di Windows 11 tra l'utenza. Prima di installare un aggiornamento, dunque, assicuratevi di avere abbastanza spazio a disposizione nella memoria del PC o, ancora meglio, utilizzate l'utility Pulizia Disco per guadagnare preziosi GB di spazio per le vostre app e per gli update del sistema operativo.

In secondo luogo, se gli aggiornamenti non vengono installati correttamente il problema potrebbe risiedere nelle impostazioni di data, ora e fuso orario del PC. Se queste ultime sono state impostate manualmente, in particolare, il rischio di una mancata sincronizzazione con l'orario riportato dai server di Microsoft è elevato e può comportare il blocco degli aggiornamenti. Per sicurezza, dunque, prima di effettuare un update particolarmente importante ricordatevi di recarvi nelle Impostazioni del PC e di attivare il toggle "Imposta automaticamente data e ora" nel sotto-menu "Ora e lingua".

Se neanche questo accorgimento funziona e il vostro aggiornamento tanto desiderato non si installa, il problema potrebbe essere Windows Update. La soluzione migliore, in questo caso, è quella di riavviare il servizio di aggiornamento automatico di Windows 11: la procedura può essere eseguita mediante un riavvio del PC o, senza toccare il resto del sistema operativo, riavviando solo il servizio di Windows Update.

Per farlo, dovrete premere Windows + R e scrivere "services.msc" nella finestra che vi si aprirà a schermo. Fatto ciò, si aprirà il menu dei servizi di Windows: qui, scendete fino a trovare "Windows Update", cliccateci sopra con il tasto destro e, infine, cliccate con il tasto sinistro su "Riavvia". Semplice, no?