Tre previsioni di Elon Musk che si sono rivelate completamente sbagliate

Mentre si inizia a mettere in dubbio in modo importante che Elon Musk possa portarci su Marte, a 2024 inoltrato è giunta l'ora di tirare le somme su alcune promesse effettuate dall'imprenditore nel corso dell'ultimo decennio. Approfondiamo, dunque, tre previsioni che si sono rivelate completamente sbagliate.

L'essere umano su Marte nel 2024

Elon Musk pensava che SpaceX potesse portare gli esseri umani su Marte entro il 2024. In un'intervista concessa alla CNBC nel giugno del 2014, infatti, l'imprenditore aveva stimato che di lì a 10/12 anni ci sarebbero state persone sul pianeta rosso. Siamo ancora molto lontani da quell'obiettivo.

OpenAI fallirà senza la "direzione Musk"

Una "previsione mancata" emersa più di recente, grazie anche all'intervista di Lex Fridman a Sam Altman, riguarda l'azienda attualmente ai vertici del settore dell'intelligenza artificiale, ovvero OpenAI. L'attuale amministratore delegato ha spiegato che anni fa "Elon ha scelto di andarsene. [...] Pensava che OpenAI avrebbe fallito. Voleva il controllo totale per ribaltare la situazione. Noi invece volevamo proseguire nella direzione che ha portato all'odierna OpenAI". Musk pensava eventualmente di poter fondere OpenAI con Tesla, ma Altman e soci decisero di non seguire quella strada.

Full-Self Driving "l'anno prossimo" (dal 2014)

Ormai la guida completamente autonoma "l'anno prossimo" è diventata un meme. Ci ha pensato il canale YouTube Absolutely Anything a raccogliere le dichiarazioni pubbliche di Musk dal 2014 in poi in merito a questa promessa. Sono passati 10 anni dal primo "next year" pronunciato da Musk, ma i risultati si devono ancora vedere.

Su JBL T110 Cuffie In Ear con Microfono, Cavo Piatto Antigroviglio, è uno dei più venduti di oggi.