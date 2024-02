Tre problematiche comuni di Steam Deck e come risolverle velocemente

Se il surriscaldamento estivo di Steam Deck è da bollare come un effetto collaterale delle temperature record di questi anni, ci anche problemi comuni che potrebbero dipendere dal dispositivo stesso: ecco alcuni suggerimenti per risolverli.

Abbiamo pensato a tre scenari principali in cui potreste ritrovarvi, ma partiamo con due premesse. Qualunque sia il problema che affligge la vostra console portatile, suggeriamo di riavviarla prima di provare qualunque altro approccio. In secondo luogo, ricordate sempre di tenerla aggiornata in modo da garantirne il corretto funzionamento.

Il primo problema di cui vogliamo parlarvi riguarda il Bluetooth e l'eventualità in cui un dispositivo precedentemente connesso non dovesse riuscire a collegarsi alla console. Il trucco più semplice che possiamo suggerirvi è quello di eliminarlo dalla memoria di Steam Deck e di provare a effettuare di nuovo il pairing.

Se, invece, il vostro problema riguarda l'overlay delle prestazioni che non vuole saperne di spegnersi nonostante l'abbiate impostato per non comparire, provate innanzitutto riavviando la console. Se l'avete già impostato su Spento, provate a spostare lo slider su 1 perché molti membri della community raccontano di aver risolto in questo modo.

Qualora il vostro problema riguardasse le levette, o meglio l'effetto drifting degli analogici, sappiate che Steam Deck non dovrebbe soffrire di tale problema a livello hardware ma software. Per fortuna, Valve ha individuato e isolato il problema, risolvendolo con un update: per questo, assicuratevi di aver aggiornato l'handheld fino all'ultima versione disponibile.