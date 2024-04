Tre prodotti Apple che presto riceveranno un update: non comprateli prima!

Se avete intenzione di acquistare un nuovo prodotto Apple, vi consigliamo di temporeggiare ancora qualche settimana perchè secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete e pubblicate dal popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, sarebbe alle porte un lancio della Mela.

In particolare, Gurman spiega che nella settimana del 6 Maggio 2024 Apple potrebbe presentare i nuovi iPad Pro ed iPad Air, accompagnati dai un nuovo modello di Apple Pencil e probabilmente una nuova Magic Keyboard. "Per coloro che cercano tempistiche più specifiche, mi è stato detto che il lancio avverrà probabilmente nella settimana del 6 maggio. Un altro dato indica questa tempistica: i negozi Apple si stanno preparando a ricevere materiale di marketing per nuovi prodotti entro quella settimana. Questo è in genere un segno che è in programma il rilascio di un nuovo prodotto” si legge nella newsletter inviata ieri agli iscritti.

Della partita dovrebbero essere due nuovi modelli di iPad Pro con chip M3, display OLED, scocca e cornici più sottili, schermo opaco, fotocamera frontale orientata orizzontalmente e ricarica wireless MagSafe.

In arrivo anche due nuovi modelli di iPad Air con chip M2, fotocamera frontale landscape, ed una variante da 12,9 pollici che dovrebbe rappresentare una novità assoluta per la linea.

Prevista anche una nuova Apple Pencil che dovrebbe supportare una nuova gesture e visionOS, oltre che la nuova Magic Keyboard con cover in alluminio.

