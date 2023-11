Tre programmi gratuiti per leggere DVD nel 2023 su Windows 11

Anche se ormai siamo entrati di prepotenza nell'era del download digitale e delle proposte multimediali "liquide" (in streaming), potrebbe capitare di avere ancora bisogno di leggere un CD o un DVD sul proprio computer. Esistono, per fortuna, diverse alternative.

Messi da parte i programmi per masterizzare su Windows 11 ancora oggi, tra cui spicca l'intramontabile Nero Burning ROM, oggi ci occuperemo dei programmi tutt'ora disponibili per la lettura e l'esecuzione dei nostri supporti ottici. Sono diverse le situazioni, ad esempio istituzionali, in cui potrebbe tornarvi utile, ma non soltanto. Pensiamo a dei ricordi, "parcheggiati" su un DVD nascosto sul fondo dello scatolone in garage, o ad un backup effettuato quando gli Hard Disk esterni costavano un po' troppo per le nostre tasche. Ecco che leggere un DVD diventa fondamentale.

Per l'esplorazione dei file, in realtà, non dovrete fare altro che trovare un lettore CD o DVD o un PC che ne abbia uno e il gioco è fatto: Windows 11, infatti, è perfettamente compatibile con la lettura dei supporti ottici. Quanto alla riproduzione di un film, l'opzione più gettonata è certamente VLC, che in molti avranno già installato sul proprio computer.

In alternativa al birillo arancione, potete valutare anche Any DVD Player, lettore altrettanto storico per la piattaforma Microsoft, così come Nero DVD Player. Any DVD è disponibile gratuitamente e presenta un'ottima capacità di interazione e navigazione tra i menu. L'opzione di Nero, invece, necessita della licenza a pagamento per beneficiare del pacchetto completo. Entrambi, però, consentono la riproduzione anche da Blu-Ray.