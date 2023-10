Tre programmi interessanti per ridimensionare le immagini su PC

Dopo avervi illustrato tre alternative gratuite a Photoshop, tra software installabili e applicazioni web, torniamo a parlare di editing per alcuni suggerimenti per chi cerca alternative rapide e gratuite per il ridimensionamento di immagini e foto.

Chiaramente, la prima alternativa e la più potente e versatile è senza dubbio Photoshop, la popolare applicazione sviluppata da Adobe e oggi disponibile anche tramite pagamento mensile nel contesto dell'abbonamento al pacchetto Creative Cloud.

Con Photoshop non solo avrete a disposizione un software utile per ridimensionare le vostre foto ma anche un potente strumento per l'editing avanzato, la correzione e la grafica in termini più ampi.

Se, invece, il vostro obiettivo è quello di ridimensionare un lotto particolarmente grosso di foto e immagini, non vi resta che affidarvi a FastStone Photo Resizer, che in pochi istanti può ridimensionare e convertire di formato tutte le foto che desiderate.

Potrete addirittura aggiungere in blocco filigrane o loghi alle vostre immagini. Insomma, davvero uno strumento utile per semplificarvi la vita di tutti i giorni. Ciliegina sulla torta, è completamente gratuito per uso personale.

Ultimo suggerimento, pensato per chi è alla ricerca di uno strumento quanto più leggero possibile. Pixlr X è un'applicazione web ed è adatta per tutte quelle situazioni in cui non potete utilizzare o installare un editor alternativo, ad esempio se non siete al vostro PC.

Questo popolare strumento vi consente di ridimensionare le foto e cambiare il formato in pochi istanti, in maniera completamente gratuita. Ma potrete anche divertirvi con la grafica e con la generazione tramite IA. Insomma, molto più di un semplice "resizer"!