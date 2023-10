Tre programmi per masterizzare DVD su Windows 11 nel 2023

Nonostante le vendite di DVD e BluRay siano crollate in maniera quasi irrecuperabile, è possibile che abbiate bisogno di masterizzare un disco da presentare, ad esempio, in Università per la presentazione della tesi di Laurea. Ma come fare con Windows 11?

In realtà, la situazione non è cambiata poi così tanto e di strumenti in grado di portare a casa il risultato ce ne sono diversi, anche gratuiti.

Partiamo proprio con i tool che non richiedono alcun tipo di pagamento, ovvero BurnAware, StarBurn e Burn4Free. Tutti e tre sono perfettamente compatibili con i sistemi operativi Microsoft e sono in grado di masterizzare CD, DVD e BluRay a partire da immagini ISO e da altri dischi per una copia 1:1, oltre a poter creare dischi dati contenenti i vostri dati per eventuali backup.

Tra quelli a pagamento, invece, una delle opzioni più interessanti è Power2Go che, tra le altre cose, offre una crittografia di grado militare a 256-bit.

Infine, quando si tratta di CD e DVD, non si può non nominare lui, l'intramontabile Nero Burning ROM, software che ha letteralmente fatto la storia della masterizzazione dei supporti ottici.

Entrambi questi strumenti prevedono un periodo di tempo di prova dalla durata e funzionalità limitate e infine il pagamento per ottenere pieno possesso e feature esclusive.