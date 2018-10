Tre regala 20 gigabyte al mese per un anno ad alcuni clienti

Dopo Vodafone, anche Tre ha deciso di regalare più gigabyte ad alcuni clienti. In queste ore sono tanti i clienti che stanno ricevendo 20 gigabyte in regalo al mese per un anno da parte dell'operatore telefonico.

Il messaggio inviato da Promo3 recita quanto segue: "3 ti regala 1 anno di Giga extra! Avrai 20 gigabyte in più ogni mese fino al 1/10/19, che si aggiungono alla tua offerta senza alcun costo e senza alcuna modifica. Al termine, la promozione scade senza rinnovo automatico. Puoi già usare i tuoi gigabyte, controlla le soglie sull'App My3. Buona navigazione con 3!".

Non è noto su quale base siano stati scelti gli utenti, ma secondo quanto riferito da alcuni per vedere se si rientra basta collegarsi nell'applicazione e quindi nell'area personale. Il nuovo contatore va ad affiancarsi a quello della promozione attiva.

Interessante anche notare come Tre abbia precisato che la promozione non prevede alcun costo di attivazione, tanto meno di rinnovo automatica. Tuttavia, i 20 gigabyte non sono in 4G LTE, il che vuol dire che gli utenti saranno costretti a sottoscrivere l'opzione extra che ha il costo di 1 Euro al mese.

Fateci sapere attraverso i commenti se anche voi avete ricevuto l'SMS, specificando l'offerta base sottoscritta.